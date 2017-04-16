На Херсонщині намагаються погасити близько 5 га лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Херсонщині виникла пожежа у ліс. На місці події працюють рятувальники. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ДСНС Херсонщини Сергій Чорний, передає УНН.
“Сьогодні о 13:43 на номер Служби порятунку 101 м.Херсон надійшло повідомлення про те, що у 27-му квадраті Раденського лісництва горить суха підстилка у лісі.
На місце події були терміново направлені підрозділи обласної служби ДСНС. О 16:00 пожежу вдалось локалізувати. Проте через сильні пориви вітру на місці згарища час від часу виникають осередки вогню. Тому рятувальники продовжують працювати на місці події, здійснюючи проливку,” — написав С.Чорний.
Площа пожежі складає 4, 9 га. до її гасіння залучено 8 пожежних автомобілів та 35 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.