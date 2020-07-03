В Херсонской области вторые сутки подряд только один новый инфицированный COVID-19

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КИЕВ. 3 июля. УНН. За минувшие сутки на Херсонщине проведено более 600 исследований методами ПЦР и ИФА на выявление коронавируса, в результате чего был зафиксирован один новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук глава облгосадминистрации Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 256 ПЦР-исследований и 393 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, зафиксирован 1 новый лабораторно подтвержденный случай на COVID-19”, — сообщил Гусев.

Он рассказал, что это женщина, 57 лет, из г.Херсон (Днепровский район). “Контактировали с ранее выявленным больным COVID-19. Госпитализирована в инфекционную больницу, состояние средней тяжести”, — пояснил глава ОГА.

Гусев добавил, что сейчас в области 195 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них
— 179 — людей побороли недуг;
— 13 — инфицированных COVID-19;
— 3 — умерли.

“Для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 3168 тест-систем”, — подбил он статистику.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1185 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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