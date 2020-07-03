На Херсонщині другу добу поспіль лише один новий інфікований COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. За минулу добу на Херсонщині проведено понад 600 досліджень методами ПЦР та ІФА на виявлення коронавірусу, зафіксовано 1 новий лабораторно підтверджений випадок на COVID-19. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук очільник облдержадміністрації Юрій Гусєв, передає УНН.
“За останню добу проведено 256 ПЛР-досліджень та 393 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, зафіксовано 1 новий лабораторно підтверджений випадок на COVID-19”, — повідомив Гусєв.
Він розповів, що це жінка, 57 років, з м.Херсон (Дніпровський район). “Контактувала із раніше виявленим хворим на COVID-19. Госпіталізована до інфекційної лікарні, стан середньої важкості”, — пояснив очільник ОДА.
Гусєв додав, що наразі в області 195 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 179 — людей побороли недуг;
— 13 — інфікованих на COVID-19;
— 3 — померли.
“Для проведення першого та другого етапів ПЛР в області наявні 3 168 тест-систем”, — підбив він статистику.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 45 887 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1185 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.