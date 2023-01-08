На Херсонщине мужчина подорвался на вражеской мине

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"Сегодня в Великоалександровской громаде на мине, оставленной россиянами, подорвался местный житель. С минно-взрывной травмой нижней конечности его госпитализировала “скорая”. Сейчас врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь», - сообщил Янушевич в своем Телеграм-канале.

Он призвал людей не игнорировать минную опасность: передвигаться только по обследованным маршрутам, не посещать лесополосы и места, где находились российской войска.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что россия создала в Украине минное поле общей площадью более 250 тысяч квадратных километров.