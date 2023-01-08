На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні

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"Сьогодні у Великоолександрівській громаді на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель. З мінно-вибуховою травмою нижньої кінцівки його госпіталізувала “швидка”. Нині лікарі надають постраждалому необхідну медичну допомогу», - повідомив Янушевич у своєму Телеграм-каналі.

Він закликав людей не ігнорувати мінну небезпеку: пересуватися тільки обстеженими маршрутами, не відвідувати лісосмуги та місця, де перебували російській війська.

Додамо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що росія створила в Україні мінне поле загальною площею понад 250 тисяч квадратних кілометрів.