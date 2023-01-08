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На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. У Херсонській області цивільний підірвався на російській міні. Про це повідомив голов Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні

Цитата

"Сьогодні у Великоолександрівській громаді на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель. З мінно-вибуховою травмою нижньої кінцівки його госпіталізувала “швидка”. Нині лікарі надають постраждалому необхідну медичну допомогу», - повідомив Янушевич у своєму Телеграм-каналі.

Він закликав людей не ігнорувати мінну небезпеку: пересуватися тільки обстеженими маршрутами, не відвідувати лісосмуги та місця, де перебували російській війська.

Додамо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що росія створила в Україні мінне поле загальною площею понад 250 тисяч квадратних кілометрів.

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