На Харьковщине устанавливают фортификации "зубы дракона"

В Харьковской области завершают строительство фортификаций "зубы дракона". Работы планируют закончить до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Командования Объединенных Сил ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что установление "зубов" свидетельствует, что сооружение взводных опорных пунктов подходит к к концу.

Каждый ВОП состоит из четырех-пяти полос инженерных заграждений. Это противотанковый ров, минное поле, тетраэдры, колючая проволока, и снова минное поле. В Северной операционной зоне зоне обустроено уже более ста таких позиций. В случае роста уровня военной угрозы на эти оборонительные рубежи должны подойти дополнительные силы цитирует пресс-служба Командующего Объединенных Сил Сергея Наева.

Глава Пентагона и министр обороны Украины пообщались по телефону