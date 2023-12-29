Глава Пентагона и министр обороны Украины пообщались по телефону
Министр обороны США Остин и министр обороны Украины Умеров обсудили вопросы поддержки Украины в условиях российских воздушных атак, пообещав поддерживать постоянные контакты.
Канада продолжит поддерживать Украину - министр обороны
Министр обороны Канады Билл Блэр осудил нападения России на украинские города и заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Канады.
Во Львове обломки российской ракеты уничтожили дерево памяти погибших воинов - Нацгвардия
Российская ракета уничтожила памятное дерево во Львове, посвященное погибшему украинскому гвардейцу Руслану Степуле.
В Белгороде взрывы, сообщают о воздушных целях на подлете к городу
Противовоздушная оборона России якобы перехватила цели вблизи Белгорода воздушные цели. Один человек погиб и один был ранен.
Президент Аргентины официально отклонил приглашение присоединиться к БРИКС
Президент Аргентины Хавьер Майли отклонил приглашение Аргентины присоединиться к БРИКС, сосредоточившись на укреплении связей с Вашингтоном.
Сумщина: в регионе прогремело более восьмидесяти взрывов
Российские войска обстреляли восемь громад Сумской области, осуществив 20 атак применив минометы, артиллерию и самоходные орудия, что привело к разрушениям и ранениям.
В Брянской области россии якобы сбили четвертый украинский дрон за сутки
По сообщениям, российская противовоздушная оборона сбила четвертый украинский беспилотник за 24 часа над Брянском, жертв и повреждений не зафиксировано.
Херсон под российским обстрелом, враг бьет с левого берега
Херсон находится под российским обстрелом с оккупированного левого берега, слышны взрывы, объявлена воздушная тревога.
МИД Польши требует от россии объяснений относительно нарушения воздушного пространства
Польша вызвала посла россии после того, как российская ракета нарушила польское воздушное пространство сегодня утром на фоне атак на Украину.
Будет какая-то компромиссная версия: Корниенко о законопроекте по мобилизации
Законопроект о мобилизации в Украине находится на стадии обсуждения, и ключевым вопросом, как подчеркнул заместитель Председателя Верховной Рады Корниенко, являются финансовые ресурсы для мобилизации.