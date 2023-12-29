Глава Пентагона и министр обороны Украины пообщались по телефону

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону воздушные атаки России на Украину с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщили на сайте Пентагона, передает УНН.

Детали

Также чиновники обсудили последнюю ситуацию на передовой.

Ллойд Остин повторил, что Соединенные Штаты и союзники поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией и будут оставаться непоколебимыми.

Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт.

Дополнение

Во время массированного ракетного удара по Украине 29 декабря рф атаковала Киев, Львов, Харьков, Конотоп, Днепр и Запорожье. По предварительным данным, Россия использовала 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и почти все виды ракет, которые имеет на вооружении, также запускала ударные беспилотники.

Остин пообещал Умерову, что США продолжат поддерживать Украину