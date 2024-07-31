На Харьковщине спасатель приехал тушить пожар в Великом Бурлуке, который возник в результате сегодняшнего вражеского удара, а оказался на пепелище собственного дома. Из-за атаки рф погибла его жена, а 10-летний сын получил ожоговые травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

"Самое страшное для спасателей - ехать на вызов в собственный дом... Мужчина приехал тушить пожар после массированного авиационного обстрела поселка Великий Бурлук, а оказался на пепелище собственного дома...", - рассказали в ГСЧС.

Как сообщается, в результате удара российскими КАБами погибла 37-летняя жена спасателя. Его 10-летнего сына с ожоговыми травмами госпитализировали в медучреждение.

Ранее сообщалось, что российские войска утром 31 июля нанесли удары КАБами по Великому Бурлуку Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.