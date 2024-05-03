На Харьковщине разоблачены мошенники, которые продавали вымышленных кошек и щенков

Подозреваемые публиковали объявления о продаже домашних животных, общаясь с клиентами, просили предоплату, после получения денег исчезали. Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм канал Харьковской прокуратуры.

Детали

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области жителям Харькова, - 17-летней девушке и 18-летнему парню - сообщено о подозрении в мошенничестве. Расследованием установлено, что в начале ноября 2023 года фигуранты начали публиковать объявления о продаже кошек и щенков разных пород, которых на самом деле у них не было.

В среднем за животное дельцы объявляли стоимость в сумме от 10 до 15 тысяч гривен, но общаясь с клиентами, подозреваемые просили предоплату в сумме от 1 до 2 тысяч гривен.

Доверчивые граждане направляли деньги, после этого парень и девушка на связь больше не выходили. Сейчас известно о как минимум 10 эпизодах преступной деятельности мошенников.

Следствие продолжается, устанавливаются все потерпевшие, которых успели обмануть подозреваемые. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним,

УНН сообщал, что в Харькове раскрыли мошенническую схему с пассажирскими перевозками на оккупированные территории.

Украл более 36 млн грн: завершено следствие в отношении бывшего руководителя Харьковского авиазавода