На Харківщині викрито шахраїв, які продавали вигаданих котів та цуценят
Київ • УНН
Мешканців Харкова, 17-річну дівчину та 18-річного хлопця, підозрювали у шахрайстві за те, що вони публікували оголошення про продаж неіснуючих котів та цуценят, вимагали передоплату та зникали після отримання грошей.
Підозрювані публікували оголошення про продаж домашніх тварин, спілкуючись з клієнтами, просили передоплату, після отримання грошей зникали. Про це передає УНН із посиланням на телеграм канал Харківської прокуратури.
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За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області мешканцям Харкова, - 17-річній дівчині та 18-річному хлопцю - повідомлено про підозру у шахрайстві. Розслідуванням встановлено, що на початку листопада 2023 року фігуранти почали публікувати оголошення про продаж котів та цуценят різних порід, яких насправді у них не було.
У середньому за тварину ділки оголошували вартість у сумі від 10 до 15 тисяч гривень, але спілкуючись з клієнтами, підозрювані просили передоплату у сумі від 1 до 2 тисяч гривень.
Довірливі громадяни направляли гроші, після цього хлопець та дівчина на звʼязок більше не виходили. Нині відомо про щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності шахраїв.
Слідство триває, встановлюються всі потерпілі, яких встигли ошукати підозрювані. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
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