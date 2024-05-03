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На Харківщині викрито шахраїв, які продавали вигаданих котів та цуценят

На Харківщині викрито шахраїв, які продавали вигаданих котів та цуценят

Київ • УНН

 • 14809 перегляди

Мешканців Харкова, 17-річну дівчину та 18-річного хлопця, підозрювали у шахрайстві за те, що вони публікували оголошення про продаж неіснуючих котів та цуценят, вимагали передоплату та зникали після отримання грошей.

Підозрювані публікували оголошення про продаж домашніх тварин, спілкуючись з клієнтами, просили передоплату, після отримання грошей зникали. Про це передає УНН із посиланням на телеграм канал Харківської прокуратури.

Деталі

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області мешканцям Харкова, - 17-річній дівчині та 18-річному хлопцю - повідомлено про підозру у шахрайстві. Розслідуванням встановлено, що на початку листопада 2023 року фігуранти почали публікувати оголошення про продаж котів та цуценят різних порід, яких насправді у них не було.

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У середньому за тварину ділки оголошували вартість у сумі від 10 до 15 тисяч гривень, але спілкуючись з клієнтами, підозрювані просили передоплату у сумі від 1 до 2 тисяч гривень.

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Довірливі громадяни направляли гроші, після цього хлопець та дівчина на звʼязок більше не виходили. Нині відомо про щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності шахраїв.

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Слідство триває, встановлюються всі потерпілі, яких встигли ошукати підозрювані. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що у Харкові розкрили шахрайську схему з пасажирськими перевезеннями на окуповані території.

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