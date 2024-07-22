На Харьковщине полиция разыскала пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

20 июля Харьковское районное управление полиции № 2 получило сообщение об исчезновении 17-летней девушки.

Заявительница сообщила, что ее дочь пошла гулять и не вернулась домой. Сначала девушка сообщила по телефону, что останется ночевать у знакомых, но на следующий день перестала отвечать на звонки. Вечером, когда девушка не вернулась, родители забили тревогу.

На поиски пропавшей был ориентирован весь личный состав подразделения полиции. Ювенальные полицейские и оперативники проверили места вероятного пребывания девушки, опросили ее друзей и знакомых, а также осуществили мониторинг аккаунтов в социальных сетях.

Оперативная работа правоохранителей позволила быстро установить место нахождения несовершеннолетней. Девушку нашли и вернули родителям. Полицейские провели с семьей и самой девушкой профилактическую беседу, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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