На Харьковщине микроавтобус столкнулся "лоб в лоб" с легковушкой, пять человек пострадали

На Харьковщине на автодороге между селами Задонецкое и Лиман Чугуевского района произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, среди них два ребенка. Об этом сообщили в Нацполиции области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 40-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 38-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получил водитель Hyundai и пассажиры: 33-летняя женщина, 9-летняя девушка и 15-летний парень. Также телесные повреждения получил водитель микроавтобуса.

Дополнение

Сообщается, что следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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