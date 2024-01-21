На Харьковщине микроавтобус столкнулся "лоб в лоб" с легковушкой, пять человек пострадали

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  177463 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  227162 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  196686 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  191254 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  197935 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  186016 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  179556 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  167618 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  163513 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162596 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

На Харьковщине микроавтобус столкнулся "лоб в лоб" с легковушкой, пять человек пострадали

В Харьковской области микроавтобус Ford Transit столкнулся лоб в лоб с автомобилем Hyundai, в результате чего пострадали пять человек, в том числе двое детей. По факту аварии ведется расследование, по результатам которого может начаться досудебное расследование за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Общество •   •  8455 просмотра
На Харьковщине микроавтобус столкнулся "лоб в лоб" с легковушкой, пять человек пострадали

В Ленинградской области РФ объявили режим повышенной готовности в Ленинградской области РФ

Ленинградская область в России была приведена в состояние повышенной готовности после ночной атаки беспилотников на терминал в Усть-Луге. Как сообщается, власти пообещали "уничтожить беспилотники в случае их обнаружения".

Война •   •  15295 просмотра
В Ленинградской области РФ объявили режим повышенной готовности в Ленинградской области РФ

Удар по рынку в Донецке: в ВСУ сделали заявление

Вооруженные силы Украины отрицают свою причастность к обстрелу рынка в Донецке, обвиняя в этом российские войска. По данным местных оккупационных властей, в результате обстрела погибло 27 человек и 25 получили ранения.

Война •   •  16583 просмотра
Удар по рынку в Донецке: в ВСУ сделали заявление

Monobank снова под атакой хакеров и подвергается DDoS-атаке

Monobank подвергся масштабной DDoS-атаке вечером 21 января, что подтвердил соучредитель компании Олег Гороховский. Сообщается, что новая волна кибератаки началась в 22:46.

Технологии •   •  15233 просмотра
Monobank снова под атакой хакеров и подвергается DDoS-атаке

В пригороде Берлина упал астероид в пригороде Берлина

Астероид, первоначально названный Sar2736, а теперь зарегистрированный как 2024 BX1, был замечен над Берлином 21 января, прежде чем упал к западу от города. Никаких повреждений не было зафиксировано, и местные жители сейчас ищут обломки астероида.

Новости Мира •   •  19845 просмотра
В пригороде Берлина упал астероид в пригороде Берлина

Рон ДеСантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

Губернатор штата Флорида, республиканец Рон ДеСантис снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в США, выразив поддержку экс-президенту Трампу. Сейчас продолжается борьба за номинацию от республиканцев между Трампом и Никки Хейли.

Новости Мира •   •  20130 просмотра
Рон ДеСантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

На ВОТ Запорожья оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных - сопротивление

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области якобы заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных на фоне больших потерь, нарушая международное гуманитарное право.

Война •   •  23496 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных - сопротивление

Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию в Украине. Ссылаясь на непрерывное насилие в конфликте, Зеленский подчеркнул важность международного сотрудничества и правоохранительной деятельности против "военных преступников".

Политика •   •  23031 просмотра
Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор

Генштаб Беларуси: нападение на наших союзников будем расценивать как агрессию против нас

В новой военной доктрине Беларуси говорится о том, что любое нападение на ее союзников будет рассматриваться как агрессия против самой Беларуси, сообщил Артем Буторин из Генерального штаба Вооруженных сил. Доктрина очерчивает реакцию страны на потенциальные военные угрозы, включая возможное применение тактического ядерного оружия.

Новости Мира •   •  24093 просмотра
Генштаб Беларуси: нападение на наших союзников будем расценивать как агрессию против нас

Удар по рынку в Донецке: количество погибших возросло до 27

По словам Дениса Пушилина, главаря так называемой "Донецкой народной республики", в результате атаки на рынок во временно оккупированном Донецке погибли 27 человек и 25 получили ранения. Как сообщается, атака была осуществлена с помощью беспилотников, нацеленных на оживленные районы.

Война •   •  29252 просмотра
Удар по рынку в Донецке: количество погибших возросло до 27