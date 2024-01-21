На Харківщині мікроавтобус зіткнувся “лоб у лоб” із легковиком, п’ятеро людей постраждали
Київ • УНН
У Харківській області мікроавтобус Ford Transit зіткнувся лоб в лоб з автомобілем Hyundai, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей, у тому числі двоє дітей. За фактом аварії ведеться розслідування, за результатами якого може розпочатися досудове розслідування за порушення правил безпеки дорожнього руху.
На Харківщині на автодорозі між селами Задонецьке та Лиман Чугуївського району сталася ДТП, внаслідок якої постраждало п’ять осіб, серед них дві дитини. Про це повідомили у Нацполіції області, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 40-річний водій мікроавтобуса Ford Transit не впорався з керуванням та здійснив лобове зіткнення з автомобілем Hyundai під керуванням 38-річного чоловіка.
В результаті аварії травми отримав водій Hyundai та пасажири: 33-річна жінка, 9-річна дівчина та 15-річний хлопець. Також тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобуса.
Доповнення
Повідомляється, що слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Наразі встановлюються всі обставини ДТП.
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