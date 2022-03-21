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В Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель и два беспилотника

Киев • УНН

 • 136164 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня мобильные подразделения Вооруженных сил Украины сбили под Чугуевом Харьковской области истребитель российского противника и два беспилотника. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пешее УНН.

Цитата

“Сегодня мобильные подразделения ВСУ под  сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте -тот упал со стороны российской федерации”, - говорится в сообщении.

Детали

Также утром в Харьковском районе на территории, которая временно контролируется оккупантами, мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппараты "Орлан".

Добавим

За ночь российские оккупанты нанесли 58 артиллерийских, минометных ударов и ударов из реактивных систем залпового огня по Харьковской области. Благодаря ВСУ вражеская авиация по Харькову потеряла активность.

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