В Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель и два беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня мобильные подразделения Вооруженных сил Украины сбили под Чугуевом Харьковской области истребитель российского противника и два беспилотника. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пешее УНН.
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“Сегодня мобильные подразделения ВСУ под сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте -тот упал со стороны российской федерации”, - говорится в сообщении.
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Также утром в Харьковском районе на территории, которая временно контролируется оккупантами, мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппараты "Орлан".
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За ночь российские оккупанты нанесли 58 артиллерийских, минометных ударов и ударов из реактивных систем залпового огня по Харьковской области. Благодаря ВСУ вражеская авиация по Харькову потеряла активность.