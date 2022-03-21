В Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель и два беспилотника

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“Сегодня мобильные подразделения ВСУ под сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте -тот упал со стороны российской федерации”, - говорится в сообщении.

Детали

Также утром в Харьковском районе на территории, которая временно контролируется оккупантами, мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппараты "Орлан".

Добавим

За ночь российские оккупанты нанесли 58 артиллерийских, минометных ударов и ударов из реактивных систем залпового огня по Харьковской области. Благодаря ВСУ вражеская авиация по Харькову потеряла активность.



