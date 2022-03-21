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Ворожа авіація по Харкову втратила активність - голова ОДА

Ворожа авіація по Харкову втратила активність - голова ОДА

Київ • УНН

 • 106109 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. За ніч російські окупанти завдали 58 артилерійських, мінометних ударів та ударів із реактивних систем залпового вогню по Харківській області, завдяки ЗСУ ворожа авіація по Харкову втратила активність. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Цієї ночі російські окупаційні війська активізувалися та нанесли 58 артилерійських, мінометних ударів та ударів із реактивної системи залпового вогню. Але наші військові тримають оборону! Як і попередні дні, завдяки ЗСУ, ворожа авіація по Харкову втратила активність», - написав Синєгубов.

Деталі

Синєгубов повідомив, що вчора мінери ДСНС знешкодили авіаційну бомбу ФАБ-500. «Просимо жителів ні в якому разі не намагатися знешкодити такі боєприпаси самостійно. Якщо помітили вибухонебезпечний предмет - одразу повідомляти рятувальників», - вказав Синєгубов.

Доповнення

Російські окупанти захопили в полон гуманітарну колону. Вона рухалась у напрямку до Вовчанська у Харківській області.

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