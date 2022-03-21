Вражеская авиация по Харькову потеряла активность - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. За ночь российские оккупанты нанесли 58 артиллерийских, минометных ударов и ударов из реактивных систем залпового огня по Харьковской области, благодаря ВСУ вражеская авиация по Харькову потеряла активность. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Этой ночью российские оккупационные войска активизировались и нанесли 58 артиллерийских, минометных ударов и ударов из реактивной системы залпового огня. Но наши военные держат оборону! Как и предыдущие дни, благодаря ВСУ, вражеская авиация по Харькову потеряла активность", - написал Синегубов.
Детали
Синегубов сообщил, что вчера саперы ГСЧС обезвредили авиационную бомбу ФАБ-500. "Просим жителей ни в коем случае не пытаться обезвредить такие боеприпасы самостоятельно. Если заметили взрывоопасный предмет - сразу сообщать спасателям", - указал Синегубов.
Дополнение
Российские оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну. Она двигалась по направлению к Волчанску в Харьковской области.