Вражеская авиация по Харькову потеряла активность - глава ОГА

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"Этой ночью российские оккупационные войска активизировались и нанесли 58 артиллерийских, минометных ударов и ударов из реактивной системы залпового огня. Но наши военные держат оборону! Как и предыдущие дни, благодаря ВСУ, вражеская авиация по Харькову потеряла активность", - написал Синегубов.

Детали

Синегубов сообщил, что вчера саперы ГСЧС обезвредили авиационную бомбу ФАБ-500. "Просим жителей ни в коем случае не пытаться обезвредить такие боеприпасы самостоятельно. Если заметили взрывоопасный предмет - сразу сообщать спасателям", - указал Синегубов.

Дополнение

Российские оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну. Она двигалась по направлению к Волчанску в Харьковской области.