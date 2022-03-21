На Харківщині ЗСУ збили російський винищувач та два безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні мобільні підрозділи Збройних сил України збили під Чугуєвом на Харківщині винищувач російського противника та два безпілотники. Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, піше УНН.
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“Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника. Після загорання на низький висоті - той упав зі сторони російської федерації”, - йдеться в повідомленні.
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Також зранку у Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російських безпілотних апарати "Орлан".
Додамо
За ніч російські окупанти завдали 58 артилерійських, мінометних ударів та ударів із реактивних систем залпового вогню по Харківській області. Завдяки ЗСУ ворожа авіація по Харкову втратила активність.