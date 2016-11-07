В Харьковской области задержали мужчин, которые сбили пешехода и оставили умирать в своей машине

В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от гражданина, который стал свидетелем ДТП. По его словам, белая иномарка большой скорости сбила мужчину.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. По указанному адресу они обнаружили кровь, предметы одежды и обломки фары. Но ни тела человека, ни машины с характерными для ДТП техническими повреждениями они не нашли.

В ходе проведения оперативно-розыскной работы стражи порядка установили личность мужчины, который находился за рулем иномарки, а также всех участников события. В частном секторе полицейские обнаружили автомобиль "Фольксваген", в багажнике которого находилось окровавленное тело молодого парня.

Как выяснили правоохранители, 24, 29 и 31-летние жители города Южный наехали на пешехода. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель и двое пассажиров не оказали помощь пострадавшему. Они просто забросили раненого парня в свой автомобиль и бросили его умирать.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.