На Харківщині затримали чоловіків, які збили пішохода і залишили помирати в своїй автівці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Харківщині правоохоронці затримали водія автомобіля “Фольксваген” та двох пасажирів, які збили молодого хлопця та залишили помирати його в своїй автівці. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
До чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення від громадянина, який став свідком ДТП. За його словами, біла іномарка на великий швидкості збила чоловіка.
На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи. За вказаною адресою вони виявили кров, предмети одягу та обломки фари. Але ні тіла людини, ні машини з характерними для ДТП технічними ушкодженнями вони не знайшли.
В ході проведення оперативно-розшукової роботи правоохоронці встановили особу чоловіка, який знаходився за кермом іномарки, а також усіх учасників події. В приватному секторі поліцейські виявили автомобіль “Фольксваген”, в багажнику якого знаходилося закривавлене тіло молодого хлопця.
Як з’ясували правоохоронці, 24, 29 та 31-річні жителі міста Південне наїхали на пішохода. За попередніми даними, вони знаходилися у стані алкогольного сп’яніння.
Водій та двоє пасажирів не надали допомогу постраждалому. Вони просто закинули пораненого хлопця до свого автомобіля та покинули його помирати.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.