В Харьковской области заблокировали сеть поставки автомобилей из ЕС в "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей из стран ЕС для незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, к временно оккупированным районам Луганской области", - говорится в сообщении.
Установлено, что автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".
Сотрудники СБ Украины задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам. Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям Уголовного кодекса, объявления им подозрения и избрании меры пресечения.
Напомним, в Черниговской области задержан военнослужащий, который пытался продать демонтированы элементы динамической защиты к танкам Т-64БМ "Булат".