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На Харківщині заблокували мережу постачання автомобілів з ЄС до "ЛНР"

На Харківщині заблокували мережу постачання автомобілів з ЄС до "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою Харківського гарнізону сил АТО блокували постачання автомобілів з країн ЄС для незаконних збройних формувань терористичної організації ЛНР. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники налагодили транзит транспортних засобів, зареєстрованих у країнах Євросоюзу, до тимчасово окупованих районів Луганщини”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що автомобілі з території Харківської області переправляли до РФ, де їх забирали представники так званої “народної міліції ЛНР”. Співробітники СБ України затримали двох учасників угруповання у сервісній зоні міжнародного пункту пропуску “Гоптівка” під час спроби вивезення до Росії чергового позашляховика для передачі терористам. Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій учасників групи за іншими статтями Кримінального кодексу, оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Чернігівській області затримано військовослужбовця, який намагався продати демонтовані елементи динамічного захисту до танків Т-64БМ “Булат”.

Українські Національні Новини

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