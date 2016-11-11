В Харьковской области арестовали мужчин, совершивших вооруженное нападение

Установлено, что ночью 7 ноября текущего года трое злоумышленников (1992 г.р., 1993 г.р., 1994 г.р.) проникли в одно из домовладений в с. Тарановка. Они были в камуфляжной одежде, черных масках и имели при себе охотничий карабин марки "Сайга". Однако их заметил хозяин дома и между ними завязалась драка. Один из злоумышленников выстрелил, после чего разбойники стали требовать деньги. При этом, когда один из разбойников совершил выстрел, то он ранил своего подельника в ногу.

Хозяин отдал все семейные сбережения - около 13 тыс. грн. Злоумышленники закрыли его в подвале дома и скрылись.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины. Зимовский районный суд области избрал мужчинам меру пресечения в виде содержания под стражей.