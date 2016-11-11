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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На Харківщині заарештували чоловіків, які вчинили озброєний напад

На Харківщині заарештували чоловіків, які вчинили озброєний напад

Київ • УНН

 • 6784 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Харківщині трьом чоловікам, які вчинили озброєний розбійний напад, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Встановлено, що вночі 7 листопада поточного року троє зловмисників (1992 р.н, 1993 р.н, 1994 р.н) проникли в одне з домоволодінь у с. Таранівка. Вони були у камуфляжному одязі, чорних масках та мали при собі мисливський карабін марки “Сайга”. Проте їх помітив господар будинку та між ними зав’язалася бійка. Один із зловмисників зробив постріл, після чого розбійники стали вимагати гроші. При цьому, коли один із розбійників скоїв постріл, то він поранив свого подільника у ногу.

Господар віддав всі сімейні заощадження — близько 13 тис. грн. Зловмисники зачинили його у підвалі будинку та втекли.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК України. Зміївський районний суд області обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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