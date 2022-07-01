В Харьковской области за сутки оккупанты убили 4 человек, 5 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Харьковская область страдает от террора населения со стороны российских оккупантов. За минувшие сутки в регионе 4 человека погибли, еще 5 получили ранения. Спасатели ликвидировали несколько пожаров. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, информирует УНН.
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«В течение суток в Изюмском районе в результате обстрелов 3 человека погибли, еще 2 получили взрывные травмы. В Чугуевском районе погиб 1 человек, 1 получил ранения. В Харькове и Харьковском районе 2 жителя госпитализированы», - говорится в сообщении.
Детали
Также, по словам главы области, оккупанты в течение суток обстреляли Слободской район Харькова. Они нанесли ракетный удар со стороны Белгорода по Индустриальному району. Повреждены промышленные здания, спасатели ликвидировали пожар.
Синегубов добавил, что на территории области враг в течение суток бил по населенным пунктам Изюмского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, производственные мощности. Спасатели ликвидировали несколько пожаров.
«На Харьковском направлении враг обороняет занятые территории. В районе Изюма оккупанты перегруппировываются и пытаются улучшить свое тактическое положение, чтобы продолжить наступление в направлении Славянска», - резюмировал он.
Дополнение
По данным ГСЧС и полиции, 30 июня ракетных и артиллерийских атакам подвергся Индустриальный район Харькова, села области Сороковка, Калиново, Малиновка, Андреевка, пгт Печенеги и Чкаловское. В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, помещения предприятия и акционерного общества по добыче газа.