Харків та область знову обстріляли ракетами та з артилерії: поцілили у товариство з видобутку газу

Цитата

"30 червня ракетних та артилерійських атак зазнав Індустріальний район Харкова, села області Сороківка, Калинове, Малинівка, Андріївка, смт Печеніги та Чкалівське. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, приміщення підприємства та акціонерного товариства з видобутку газу", - вказали у поліції у Telegram.

Деталі

3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському районі Харківської області, ще 1 в Індустріальному районі міста Харкова. Горіли промислові об’єкти та трава на відкритій території, зазначили у ГУ ДСНС у Facebook.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали більше 20 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж.

У результаті злочинних дій окупантів кожного дня гинуть та отримують поранення жителі міста та територіальних громад області.

Доповнення

Ознак відкриття "другого фронту" на Харківському напрямку наразі не спостерігається.