Харьков и область снова обстреляли ракетами и из артиллерии: попали в общество по добыче газа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Российские военные не прекращают ежедневные обстрелы из реактивных систем залпового огня по Харькову и населенным пунктам области, уничтожают ракетами жилые кварталы, промышленные зоны, инфраструктуру области, сообщили в ГУНП и ГУ ГСЧС в Харьковской области, пишет УНН.
Цитата
"30 июня ракетным и артиллерийским атакам подвергся Индустриальный район Харькова, села области Сороковка, Калиново, Малиновка, Андреевка, пгт Печенеги и Чкаловское. В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, помещения предприятия и акционерного общества по добыче газа", - указали в полиции в Telegram.
Детали
3 пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Изюмском районе Харьковской области, еще 1 в Индустриальном районе города Харькове. Горели промышленные объекты и трава на открытой территории, отметили в ГУ ГСЧС в Facebook.
Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 20 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.
В результате преступных действий оккупантов каждый день погибают и получают ранения жители города и территориальных общин области.
Дополнение
Признаков открытия "второго фронта" на Харьковском направлении пока не наблюдается.