На Харківщині за добу окупанти вбили 4 осіб, 5 отримали поранення

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«Протягом доби в Ізюмському районі внаслідок обстрілів 3 людини загинули, ще 2 отримали вибухові травми. У Чугуївському районі загинула 1 людина, 1 зазнала поранень. У Харкові та Харківському районі 2 мешканців госпіталізовані», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Також, за словами очільника області, окупанти протягом доби обстріляли Слобідський район Харкова. Вони завдали ракетного удару з боку Бєлгорода по Індустріальному району. Пошкоджено промислові будівлі, рятувальники ліквідували пожежу.

Синєгубов додав, що на території області ворог протягом доби гатив по населених пунктах Ізюмського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, виробничі потужності. Рятувальники ліквідували кілька пожеж.

«На Харківському напрямку ворог обороняє зайняті території. У районі Ізюма окупанти перегруповуються та намагаються покращити своє тактичне положення, щоб продовжити наступ в напрямку Слов'янська», - резюмував він.

Доповнення

За даними ДСНС та поліції, 30 червня ракетних та артилерійських атак зазнав Індустріальний район Харкова, села області Сороківка, Калинове, Малинівка, Андріївка, смт Печеніги та Чкалівське. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, приміщення підприємства та акціонерного товариства з видобутку газу.