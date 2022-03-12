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В Харьковской области из-под завалов достали тела пяти человек, среди них двое детей

В Харьковской области из-под завалов достали тела пяти человек, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 133008 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В селе Слобожанское Харьковской области из-под завалов достали тела пятерых человек, среди них двое детей. В их дом в ночь на 10 марта попала авиабомба российских оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Цитата

"За сутки с 11 по 12 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Враг проводил обстрелы и воздушные бомбардировки различных объектов жилых кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 11 марта продолжались поисковые работы тел погибших людей, в результате вражеской бомбардировки еще в ночь с 9 на 10 марта. Тогда авиабомба попала в 2-этажный жилой дом по адресу поселок Слобожанское, улица Центральная.

"Из-под завалов достали тела 5-х человек, женщина (45-47 лет), женщина (35-37 лет), мужчина (до 40 лет) и дети 2 года и в 12-14 лет. Поисковые работы продолжались 10 и 11 марта", - отмечается в сообщении.

В ГСЧС сообщают, что всего за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено около 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава.

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались. Было отработано около 40 адресов, где были сработаны и не разорваны взрывоопасные предметы.

Дополнение

Российские оккупанты продолжают обстреливали Харьковскую область. Ракеты попали в трансформаторную подстанцию ХФТИ и 5-этажное общежитие в Харькове.

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