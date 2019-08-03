В Харьковской области в результате ДТП погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Авария произошла 3 августа около 17:00 в городе Люботине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Харьковской области.
По предварительным данным, в результате столкновения грузового автомобиля Renault и "ВАЗ 2112" погиб 56-летний водитель и 2 пассажира легковушки - женщина и мужчина. 50-летний водитель грузовика получил телесные повреждения, сейчас решается вопрос о его госпитализации в медицинское учреждение.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинського отделение полиции. В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в Николаевской области в результате опрокидывания грузовика погиб водитель.