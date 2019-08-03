На Харківщині внаслідок ДТП загинуло троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Аварія сталася 3 серпня близько 17:00 у місті Люботині. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Харківській області.
За попередніми даними, внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Renault та "ВАЗ 2112" загинув 56-річний водій та 2 пасажири легковика - жінка та чоловік. 50-річний водій вантажівки отримав тілесні ушкодження, наразі вирішується питання щодо його госпіталізації до медичної установи.
Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Люботинського відділення поліції. На даний час огляд місця події триває, поліцейські з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у Миколаївській області внаслідок перекидання вантажівки загинув водій.