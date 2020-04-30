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В Харьковской области будут судить "черных лесорубов", которые нанесли ущерб на сумму более 5 млн грн

Киев • УНН

 • 11766 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной преступной группы, которые осуществляли незаконную вырубку деревьев в Змиевском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

В Харьковской области будут судить "черных лесорубов", которые нанесли ущерб на сумму более 5 млн грн

Так, организованную преступную группу разоблачили во время масштабной вырубки леса в ноябре 2019 года. Пять человек во главе с одним из предпринимателей Харькова в течение 2019 года осуществляли массовую вырубку леса на территории Змиевского района Харьковской области.

Как отметили в прокуратуре, преступная группа осуществляла порубку только ценных пород деревьев дубов и ясеней. В дальнейшем незаконно вырубленный лес сохранялся и реализовывался на территории Харькова.

Кроме того, сообщается, что во время обыска по месту жительства у одного из фигурантов правоохранители обнаружили два пистолета и гранату.

Следователи установили, что в течение 2018-2019 годов, действуя в составе организованной группы, "черные лесорубы" совершали незаконную порубку защитных лесонасаждений на территории Змиевского района области. Действия злоумышленников повлекли убытки государству в лице регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця" и Генеевского сельского совета Змиевского района на общую сумму 5,3 млн грн.

Сейчас в отношении фигурантов дела обвинительный акт направлен в Змиевский районный суд Харьковской области: 37-летнего мужчины - по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины, 43-летнего мужчины - по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины, 37-летнего мужчины - по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины, 35-летнего мужчины - по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины и 39-летнего мужчины - по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Как сообщал УНН, ранее суд избрал меры четырем полицейским, которых подозревают в "крышевании" группы "черных лесорубов" в Харьковской области.

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