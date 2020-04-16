Суд арештував поліцейських, яких підозрюють у "кришуванні" банди "чорних лісорубів"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави чотирьом поліціянтам, яких підозрюють у "кришуванні" групи "чорних лісорубів" на Харківщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
"15 квітня 2020 року судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням розміру застави у розмірі 630 600 гривень, 420 400 гривень, 399 380 гривень та 147 140 гривень стосовно оперуповноваженого сектору кримінальної поліції, начальника одного з секторів реагування патрульної поліції та двох поліцейських сектору реагування патрульної поліції відповідно", - повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, на Харківщині викрили поліцейських, які “кришували” групу “чорних лісорубів”. Орієнтовно їх дії призвели до збитків державі у розмірі 300 млн гривень.