Суд арестовал полицейских, которых подозревают в "крышевании" банды "черных лесорубов"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Октябрьский районный суд Полтавы избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога четырем полицейским, которых подозревают в "крышевании" группы "черных лесорубов" в Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"15 апреля 2020 года судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в размере 630 600 гривен, 420 400 гривен, 399 380 гривен и 147 140 гривен в отношении оперуполномоченного сектора криминальной полиции, начальника одного из секторов реагирования патрульной полиции и двух полицейских сектора реагирования патрульной полиции соответственно", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в Харьковской области разоблачили полицейских, которые "крышевали" группу "черных лесорубов". Ориентировочно их действия привели к убыткам государству в размере 300 млн гривен.