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На Харківщині судитимуть “чорних лісорубів”, які завдали збитків на суму понад 5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Прокуратура Харківської області скерувала до суду обвинувальний акт відносно п’яти учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконну вирубку дерев у Зміївському районі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, передає УНН.

На Харківщині судитимуть “чорних лісорубів”, які завдали збитків на суму понад 5 млн грн

Так, організовану злочинну групу було викрито під час масштабної вирубки лісу у листопаді 2019 року. П’ять осіб на чолі з одним із підприємців Харкова протягом 2019 року здійснювали масову вирубку лісу на території Зміївського району Харківської області.

Як зазначили в прокуратурі, злочинна група здійснювала порубку лише цінних порід дерев дубів та ясенів. У подальшому незаконно вирублений ліс зберігався та реалізовувався на території Харкова.

Крім того, повідомляється що під час обшуку за місцем мешкання у одного з фігурантів правоохоронці виявили два пістолети та гранату.

Слідчі встановили, що протягом 2018-2019 років, діючи у складі організованої групи, “чорні лісоруби” вчиняли незаконну порубку захисних лісонасаджень на території Зміївського району області. Дії зловмисників спричинили збитки державі в особі регіональної філії “Південна залізниця” АТ “Укрзалізниця” та Геніївської сільської ради Зміївського району на загальну суму 5,3 млн грн.

Наразі щодо фігурантів справи обвинувальний акт направлено до Зміївського районного суду Харківської області: 37-річного чоловіка — за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, 43-річного чоловіка — за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України , 37-річного чоловіка — за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, 35-річного чоловіка — за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України та 39-річного чоловіка — за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 263 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Як повідомляв УНН, раніше суд обрав запобіжні заходи чотирьом поліціянтам, яких підозрюють у “кришуванні” групи “чорних лісорубів” на Харківщині. 

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