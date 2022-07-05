В Харьковской области назначили временного главу СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Временно исполняющим обязанности председателя Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области назначили полковника Андрея Дармограя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на трансляцию заседания сессии Харьковского областного совета.
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"На сегодня действительно на меня возложено временное исполнение обязанностей начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области... Коллектив и Управление СБУ продолжает выполнять свои обязанности и возложенные задачи в пределах компетенции СБУ, способны выполнять любые задания любой сложности", – сказал Дармограй на заседании.
Напомним
29 мая президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Харьков уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.
"Все работают на победу и очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ. Я приехал, разобрался, уволил главу СБУ области. За то, что не работал на защиту города с первых дней войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – выяснят правоохранители", – сказал Зеленский в видеообращении.