В Харьковской области назначили временного главу СБУ

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"На сегодня действительно на меня возложено временное исполнение обязанностей начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области... Коллектив и Управление СБУ продолжает выполнять свои обязанности и возложенные задачи в пределах компетенции СБУ, способны выполнять любые задания любой сложности", – сказал Дармограй на заседании.

Напомним

29 мая президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Харьков уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

"Все работают на победу и очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ. Я приехал, разобрался, уволил главу СБУ области. За то, что не работал на защиту города с первых дней войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – выяснят правоохранители", – сказал Зеленский в видеообращении.