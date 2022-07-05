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В Харьковской области назначили временного главу СБУ

В Харьковской области назначили временного главу СБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Временно исполняющим обязанности председателя Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области назначили полковника Андрея Дармограя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на трансляцию заседания сессии Харьковского областного совета.

Цитата

"На сегодня действительно на меня возложено временное исполнение обязанностей начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области... Коллектив и Управление СБУ продолжает выполнять свои обязанности и возложенные задачи в пределах компетенции СБУ, способны выполнять любые задания любой сложности", – сказал Дармограй на заседании.

Напомним

29 мая президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Харьков уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

"Все работают на победу и очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ. Я приехал, разобрался, уволил главу СБУ области. За то, что не работал на защиту города с первых дней войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – выяснят правоохранители", – сказал Зеленский в видеообращении.

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