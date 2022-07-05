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На Харківщині призначили тимчасового очільника СБУ

На Харківщині призначили тимчасового очільника СБУ

Київ • УНН

 • 96555 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Тимчасово виконуючим обов’язки голови Управління Служби безпеки України у Харківській області призначили полковника Андрія Дармограя. Про це УНН повідомляє з посиланням на трансляцію засідання сесії Харьковської обласної ради.

Цитата

"На сьогодні дійсно на мене покладено тимчасове виконання обов'язків начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області... Колектив і Управління СБУ продовжує виконувати свої обов'язки й покладені завдання в межах компетенції СБУ, здатні виконувати будь-які завдання будь-якої складності", – сказав Дармограй на засіданні.

Нагадаємо

29 травня президент України Володимир Зеленський під час свого візиту у Харків звільнив начальника Управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна.

"Всі працюють на перемогу і дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії СБУ. Я приїхав, розібрався, звільнив голову СБУ області. За те, що не працював на захист міста з перших днів війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви - з'ясують правоохоронці", – сказав Зеленський у відеозверненні.

Українські Національні Новини

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