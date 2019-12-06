В Харьковской области чиновники разворовывали лес, причинив ущерб государству в почти 5,5 млн гривен

По данным спецслужбы, руководитель одного из лесхозов организовал механизм незаконной вырубки и реализации оптовых партий деревьев ценных пород. К противоправной деятельности чиновник привлек своих подчиненных.

Для нелегального сбыта древесины они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения об ее количестве и санитарном состоянии. Задокументированы факты хищения злоумышленниками лесосырья на почти 5,5 миллионов гривен.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в служебных помещениях государственного лесничества правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности.

Сейчас руководителю и еще десяти должностным лицам учреждения осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных различными частями ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, причастных к махинациям.

Напомним, хищение и незаконную переправку оптовых партий лесоматериалов в одну из стран Восточной Азии блокировала в Житомирской области Служба безопасности Украины. Незаконный экспорт нанес государству ущерб на несколько миллионов гривен.