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На Харківщині посадовці розкрадали ліс, завдавши збитків державі на майже 5,5 млн гривень

На Харківщині посадовці розкрадали ліс, завдавши збитків державі на майже 5,5 млн гривень

Київ • УНН

 • 6947 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. На Харківщині СБУ блокувала схему масштабного розкрадання державних лісових ресурсів у Харківській області. Встановлено 11 посадовців, причетних до оборудки, які розкрали лісосировину на майже 5,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, керівник одного з лісгоспів організував механізм незаконної вирубки і реалізації оптових партій дерев цінних порід. До протиправної діяльності чиновник залучив своїх підлеглих.

Для нелегального збуту деревини вони вносили до звітної документації недостовірні відомості про її кількість та санітарний стан. Задокументовано факти розкрадання зловмисниками лісосировини на майже 5,5 мільйона гривень.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи та у службових приміщеннях державного лісництва правоохоронці вилучили речові та документальні докази незаконної діяльності.

Наразі керівнику та ще десятьом посадовцям установи здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених різними частинами ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всього кола осіб, причетних до оборудок.

Нагадаємо, розкрадання та незаконне переправлення оптових партій лісоматеріалів до однієї з країн Східної Азії блокувала у Житомирській області Служба безпеки України. Незаконний експорт завдав державі збитки на декілька мільйонів гривень.

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