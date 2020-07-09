В Харьковской области пассажиры без масок задержали поезд почти на час
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Из-за пассажиров-нарушителей масочного режима в Харьковской области почти на час задержался в дороге пригородный поезд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Вчера, 8 июля, пригородный поезд №6015 Казачья Лопань - Харьков прибыл на конечную станцию с задержкой в 49 минут. Причиной этого стало нарушение пассажирами карантинных требований, а именно - пребывание в вагоне электропоезда без защитных масок", - говорится в сообщении.
Так, пассажиров-нарушителей масочного режима во время посадки в поезд на станции Дергачи обнаружили проводники и стрелки военизированной охраны регионального филиала "Южная железная дорога" - они как раз осуществляли очередной рейд по соблюдению гражданами карантинных требований.
Сообщается, что на замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками. Железнодорожники были вынуждены вызвать наряд Национальной полиции.
"Прибывшие на вызов, провели разъяснительную работу среди нарушителей масочного режима. Правда, из-за этого потерпели неудобства другие пассажиры - поезд был задержан на станции Дергачи на 51 минуту, на конечную станцию Харьков-Пассажирский прибыл с задержкой в 49 минут", - сообщил перевозчик.
Напомним, что сейчас Харьковская область входит в перечень областей, которые не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий относительно коронавируса.
Ранее УНН писал, что на железнодорожных вокзалах станции Киев-Пассажирский в ближайшие недели установят современные инфракрасные системы скрининга температуры лица.