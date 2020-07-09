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На Харківщині пасажири без масок затримали потяг майже на годину

На Харківщині пасажири без масок затримали потяг майже на годину

Київ • УНН

 • 11117 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Через пасажирів-порушників маскового режиму на Харківщині майже на годину затримався в дорозі приміський поїзд. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"Вчора, 8 липня, приміський поїзд №6015 Козача Лопань — Харків прибув на кінцеву станцію із затримкою в 49 хвилин. Причиною цього стало порушення пасажирами карантинних вимог, а саме – перебування у вагоні електропоїзда без захисних масок", - йдеться у повідомленні.

Так, пасажирів-порушників маскового режиму під час посадки в поїзд на станції Дергачі виявили провідники та стрільці воєнізованої охорони регіональної філії "Південна залізниця" — вони саме здійснювали черговий рейд щодо дотримання громадянами карантинних вимог.

Повідомляється, що на зауваження та роз’яснення залізничників пасажири не реагували, як і на нагадування по гучномовцю про необхідність користуватися захисними масками. Залізничники були змушені викликати наряд Національної поліції.

"Правоохоронці, які прибули на виклик, провели роз’яснювальну роботу серед порушників маскового режиму. Щоправда, через це зазнали незручностей інші пасажири – поїзд було затримано по станції Дергачі на 51 хвилину, на кінцеву станцію Харків-Пасажирський прибув із затримкою в 49 хвилин", - повідомив перевізник.

Нагадаємо, що наразі Харківщина входить до переліку областей, які не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів щодо коронавірусу.

Раніше УНН писав, що на залізничних вокзалах станції Київ-Пасажирський у найближчі тижні встановлять сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури обличчя.

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