В Харьковской области обвалился дом, есть погибшие

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51585 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104984 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161619 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118913 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118007 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113350 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104815 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107218 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103702 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155063 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Харьковской области обвалился дом, есть погибшие

В Харьковской области обвалился дом, есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 10539 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В понедельник в городе Изюм Харьковской области во время выполнения ремонтных работ обвалилась стена дома. Об этом сообщили УНН в ГУ ДСНС Украины в Харьковской области.

В 16:01 спасатели Изюмской службы спасения выехали на вызов по ул.Тельмана. Там во время выполнения ремонтных работ разрушилась стена дома и прижала мужчину в возрасте примерно 35 лет.

“На момент прибытия спасателей и медиков мужчина находился в траншее, зажатый обломками стены. Признаков жизни он уже не подавал. Спасатели с помощью специальных инструментов приподняли кирпичную стену и вытащили тело мужчины. Бригада медиков лишь констатировала смерть мужчины”, — говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта в г.Черноморск Одесской области на территории коммунального предприятия “Чорноморскводоканал” во время ремонта трубопровода произошел обвал грунта. В результате инцидента погиб человек.

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