В Харьковской области обвалился дом, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В понедельник в городе Изюм Харьковской области во время выполнения ремонтных работ обвалилась стена дома. Об этом сообщили УНН в ГУ ДСНС Украины в Харьковской области.
В 16:01 спасатели Изюмской службы спасения выехали на вызов по ул.Тельмана. Там во время выполнения ремонтных работ разрушилась стена дома и прижала мужчину в возрасте примерно 35 лет.
“На момент прибытия спасателей и медиков мужчина находился в траншее, зажатый обломками стены. Признаков жизни он уже не подавал. Спасатели с помощью специальных инструментов приподняли кирпичную стену и вытащили тело мужчины. Бригада медиков лишь констатировала смерть мужчины”, — говорится в сообщении.
Напомним, 29 марта в г.Черноморск Одесской области на территории коммунального предприятия “Чорноморскводоканал” во время ремонта трубопровода произошел обвал грунта. В результате инцидента погиб человек.