На Харківщині обвалився будинок, є загиблі

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. В понеділок у місті Ізюм Харківської області під час виконання ремонтних робіт обвалилася стіна будинку. Про це УНН повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

О 16:01 рятувальники Ізюмської служби порятунку виїхали на виклик по вул.Тельмана. Там під час виконання ремонтних робіт зруйнувалась стіна будинку та притисла чоловіка віком приблизно 35 років.

“На момент прибуття рятувальників та медиків чоловік знаходився у траншеї, затиснений уламками стіни. Ознак життя він вже не подавав. Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів припідняли цегляну стіну та витягли тіло чоловіка. Бригада медиків лише констатувала смерть чоловіка”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня у м.Чорноморськ Одеської області на територій комунального підприємства “Чорноморськводоканал” під час ремонту трубопроводу стався обвал ґрунту. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

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