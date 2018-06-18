На взятке "погорел" харьковский полковник полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Суд взял под стражу заместителя начальника одного из районных отделов ГУ Национальной полиции в Харьковской области, которого накануне разоблачили на взятке. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.
Как было установлено, полковник полиции требовал от представителя местного предприятия неправомерную выгоду в эквиваленте 3 тыс. долларов.
"В такую сумму полицейский руководитель оценил закрытие уголовного производства, которое было возбуждено по факту нарушения на предприятии законодательства об охране труда", - уточнили в спецслужбе.
Сотрудники СБУ задержали полицейского в помещении райотдела после передачи заявителю постановления о прекращении дела.
В ходе обыска по месту жительства полковника и служебных помещений райотдела правоохранители изъяли деньги в национальной валюте, которые были переданы взяточнику за несколько дней до того.
Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. В отношении него суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, подполковника ВСУ задержали за вымогательство 6 тыс. гривен взятки от подчиненного. К этой схеме офицер привлек жену.