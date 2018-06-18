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На взятке "погорел" харьковский полковник полиции

На взятке "погорел" харьковский полковник полиции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Суд взял под стражу заместителя начальника одного из районных отделов ГУ Национальной полиции в Харьковской области, которого накануне разоблачили на взятке. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Как было установлено, полковник полиции требовал от представителя местного предприятия неправомерную выгоду в эквиваленте 3 тыс. долларов.

"В такую ​​сумму полицейский руководитель оценил закрытие уголовного производства, которое было возбуждено по факту нарушения на предприятии законодательства об охране труда", - уточнили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали полицейского в помещении райотдела после передачи заявителю постановления о прекращении дела.

В ходе обыска по месту жительства полковника и служебных помещений райотдела правоохранители изъяли деньги в национальной валюте, которые были переданы взяточнику за несколько дней до того.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. В отношении него суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, подполковника ВСУ задержали за вымогательство 6 тыс. гривен взятки от подчиненного. К этой схеме офицер привлек жену.

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