На хабарі "погорів" харківський полковник поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Суд взяв під варту заступника начальника одного з районних відділів ГУ Національної поліції в Харківській області, якого напередодні викрили на хабарі. Про це повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
Як було встановлено, полковник поліції вимагав від представника місцевого підприємства неправомірну вигоду в еквіваленті 3 тис. доларів.
"У таку суму поліцейський керівник оцінив закриття кримінального провадження, яке було відкрито за фактом порушення на підприємстві законодавства про охорону праці", – уточнили у спецслужбі.
Співробітники СБУ затримали поліцейського у приміщенні райвідділу після передачі заявнику постанови про закриття справи.
У ході обшуку за місцем проживання полковника та службових приміщень райвідділу правоохоронці вилучили гроші у національній валюті, які були передані хабарнику за кілька днів до того.
Дії затриманого кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України. Стосовно нього суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, підполковника ЗСУ затримали за вимагання 6 тис. гривень хабара від підлеглого. До цієї схеми офіцер залучив дружину.