На Каховском водохранилище судно село на мель

На р. Днепр, в районе речного порта г. Новая Каховка, судно "Владимир Шарков", порт приписки г. Киев, отклонилось от фарватера и село на мель. Судно находилось без груза, жертв и пострадавших нет, повреждений нет, разлива нефтепродуктов нет, угрозы загрязнения акватории нет.

С Херсонского речного порта для оказания помощи по снятию судна с мели на место происшествия прибыл буксир "Смолин-2". Вчера, 30 ноября, мероприятия по снятию судна с мели результатов не дали, дальнейшие работы перенесены на светлое время четверга, 1 декабря.