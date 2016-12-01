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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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На Каховском водохранилище судно село на мель

Киев • УНН

 • 7886 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Вчера в Херсонской области на Каховском водохранилище в районе Новокаховского речного порта сел на мель сухогруз. Об этом сообщили УНН в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.

На Каховском водохранилище судно село на мель

На р. Днепр, в районе речного порта г. Новая Каховка, судно "Владимир Шарков", порт приписки г. Киев, отклонилось от фарватера и село на мель. Судно находилось без груза, жертв и пострадавших нет, повреждений нет, разлива нефтепродуктов нет, угрозы загрязнения акватории нет.

С Херсонского речного порта для оказания помощи по снятию судна с мели на место происшествия прибыл буксир "Смолин-2". Вчера, 30 ноября, мероприятия по снятию судна с мели результатов не дали, дальнейшие работы перенесены на светлое время четверга, 1 декабря.

Украинские Национальные Новости

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