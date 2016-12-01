На Каховському водосховищі судно сіло на мілину

На р. Дніпро, в районі річкового порту м. Нова Каховка, сухо-вантажне судно “Володимир Шарков”, порт приписки м. Київ, відхилився від фарватеру та сів на мілину. Судно перебувало без вантажу, жертв та постраждалих немає, пошкоджень немає, розливу нафтопродукту немає, загрози забруднення акваторії немає.

З Херсонського річкового порту для надання допомоги зі зняття судна з мілини на місце події прибув буксир “Смолін-2”. Вчора, 30 листопада, заходи щодо зняття судна з мілини результатів не дали, подальші роботи перенесені на світлу пору четверга, 1 грудня.