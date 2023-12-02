На Ивано-Франковщине трактор с двумя людьми упал в реку Черемош

В Ивано-Франковской области спасатели достали двух людей из трактора, упавшего в реку, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В селе Горишнее Залучье Коломыйского района трактор во время движения по дамбе съехал в реку Черемош, в кабине находилось два человека, которые из-за сильного течения самостоятельно выбраться из трактора не смогли.

К месту происшествия были направлены спасатели горного поисково-спасательного отделения города Косов, которые с помощью катамарана добрались до пострадавших и переправили на берег где их осмотрели медицинские работники.