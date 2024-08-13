На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области пожарные спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач. Спасатели осторожно освободили птицу, осмотрели на травмы и вернули обратно в гнездо с помощью выдвижной лестницы.
В Ивано-Франковской области пожарные спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели осторожно высвободили птицу, осмотрели на наличие травм. После чего с помощью выдвижной лестницы вернули малыша обратно в гнездо.
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