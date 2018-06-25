В Ивано-Франковской области мужчина бросился с железнодорожного моста
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В городе Яремче в Ивано-Франковской области мужчина прыгнул с железнодорожного моста в реку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на справку Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
"24 июня 2018 года в 21:52 г. Яремче от работников полиции поступило сообщение, что вблизи рынка мужчина пытается совершить попытку суицида прыжком с железнодорожного моста", - говорится в сообщении.
На месте происшествия сотрудники полиции пытались уговорить местного жителя 1990 года рождения не прыгать, но он не шел на контакт. Мужчина прыгнул с моста в реку.
"Работники пожарно-спасательной службы с помощью медицинских носилок транспортировали пострадавшего в карету скорой медицинской помощи", - отметили в Управлении.
Напомним, девушка-подросток прыгнул с Тещиного моста в Одессе.