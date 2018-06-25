На Івано-Франківщині чоловік кинувся із залізничного мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У місті Яремче, що в Івано-Франківській області, чоловік стрибнув із залізничного моста в річку. Про це повідомляє УНН з посиланням на довідку Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
"24 червня 2018 року о 21:52 м. Яремче від працівників поліції поступило повідомлення, що поблизу базару чоловік намагається здійснити спробу суїциду стрибком із залізничного моста", – йдеться в повідомленні.
На місці події працівники поліції намагалися вмовити місцевого жителя 1990 року народження не стрибати, але він не йшов на контакт. Чоловік стрибнув з мосту в річку.
"Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою медичних ношей транспортували потерпілого до карети швидкої медичної допомоги", – зазначили в Управлінні.
Нагадаємо, дівчина-підліток стрибнула з Тещиного мосту в Одесі.