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На Івано-Франківщині чоловік кинувся із залізничного мосту

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У місті Яремче, що в Івано-Франківській області, чоловік стрибнув із залізничного моста в річку. Про це повідомляє УНН з посиланням на довідку Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"24 червня 2018 року о 21:52 м. Яремче від працівників поліції поступило повідомлення, що поблизу базару чоловік намагається здійснити спробу суїциду стрибком із залізничного моста", – йдеться в повідомленні.

На місці події працівники поліції намагалися вмовити місцевого жителя 1990 року народження не стрибати, але він не йшов на контакт. Чоловік стрибнув з мосту в річку.

"Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою медичних ношей транспортували потерпілого до карети швидкої медичної допомоги", – зазначили в Управлінні.

Нагадаємо, дівчина-підліток стрибнула з Тещиного мосту в Одесі. 

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